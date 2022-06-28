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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили наступ на Харківщині та зупинили штурм рф на Словʼянському напрямку

Автор:
Анна Холоднова
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​​Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на вечір 28 червня. Ситуація така: