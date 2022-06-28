Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили наступ на Харківщині та зупинили штурм рф на Словʼянському напрямку
- Автор:
- Анна Холоднова
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Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на вечір 28 червня. Ситуація така:
- На Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області. Із 28 червня по 16 липня у Жлобинському районі Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними.
- На Сіверському напрямку росія утримує до трьох батальйонних тактичних груп у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Росіяни обстріляли з артилерії райони Тур’я, Краснопілля, Хмелівки і Попівки на Сумщині та село Гірськ Чернігівської області.
- На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Золочів, Слатине, Верхній Салтів, Печеніги, Коробочкине, Рубіжне, Перемога, Явірське, Руська Лозова, Циркуни, Чепіль, Іванівка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Вітрівка, Світличне та Уди. Також російські окупанти обстріляли північну частину Харкова та завдали авіаудару з вертольотів Ка-52 неподалік села Явірське. Українські захисники відбили штурмові дії і змусили окупантів відійти в районах населених пунктів Дементіївка, Довгалівка та Залиман. Війська рф вели розвідку безпілотниками поблизу Кутузівки та Циркунів.
- На Слов’янському напрямку українські війська зупинили штурм рф у напрямках сіл Долина та Мазанівка. Війська рф відійшли. Росіяни гатили з артилерії в районах Адамівки, Краснопілля, Долини, Дібровного, Барвінкового, Мазанівки, Богородичного, Грушувахи, Курульки та Великої Комишувахи. У районі села Дібровне вели розвідку безпілотниками
- На Краматорському напрямку армія рф вела обстріли із реактивних систем залпового вогню неподалік Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки.
- На Лисичанському напрямку ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії Лисичанськ та Вовчоярівку. Росіяни намагаються взяти під контроль трасу Бахмут – Лисичанськ. Також російська армія наступала у напрямку населеного пункту Спірне, успіху не мала та відійшла.
- На Бахмутському напрямку російські окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Білогорівки, Бахмуту, Клинового, Вершини, Новолуганського, Травневого та Зайцевого. Ворог завдав ракетно-авіаційного удару по району Шумів.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росія обстрілювала із артилерії райони Кам’янки, Авдіївки, Водяного, Марʼїнки, Новомихайлівки, Вугледару, Шевченка, Времівки, Зеленого Поля, Полтавки, Гіркого, Староукраїнки, Залізничного, Оріхова, Кам’янського. Росіяни завдали ударів вертольотами Ка-52 поблизу Авдіївки.
- На Південнобузькому напрямку ворог продовжував обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Велика Костромка, Трудолюбівка, Широке, Кобзарці, Любомирівка, Благодатне, Кульбакіне, Шевченкове, Посад-Покровське та Степова Долина. Поблизу Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки війська рф завдали авіаударів.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів росія утримує у готовності два носії високоточної зброї, сумарний залп яких складає до 16 крилатих ракет морського базування «Калібр».