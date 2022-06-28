Країни G7 планують обмежити придбання російського газу — встановити межу цін, за якою вони його купуватимуть

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Країни «Великої сімки» домовилися обговорити можливість обмежити ціни на російський газ. Це означає, що його купуватимуть лише, якщо ціна не перевищуватиме певну межу.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн G7.

Вони наголосили, що й надалі відмовлятимуться від російських енергоресурсів, щоб знизити можливість рф фінансувати війну в Україні.

«У цьому плані ми вітаємо рішення Європейського Союзу вивчити з міжнародними партнерами шляхи стримування зростання цін на енергоносії, зокрема можливість запровадити тимчасову межу цін на імпорт, де це доречно. Ми й далі скорочуватимемо залежність від цивільних ядерних і повʼязаних з ними товарів з росії та допомагатимемо країнам, які прагнуть диверсифікувати свої поставки. Ми доручаємо нашим відповідним міністрам негайно оцінити здійсненність та ефективність цих заходів», — зазначено в заяві.

Також лідери країн «Великої сімки» наголошують, що обговорять низку підходів, щоб повністю заборонити російську нафту та нафтопродукти в усьому світі. Вони зобовʼязуються допомогти з альтернативними енергоресурсами найбільш залежним від російських нафтопродуктів державам.

Наскільки такі обмеження ефективні?

Фактично, ЄС та росія у питанні газу залежні одне від одного. ЄС — від закупівель російського газу, а росія — від його продажу. Переважна більшість російського газового експорту та газопровідних систем спрямована сама на Європу. Отже, якщо ЄС відмовиться закупати російський газ, росії доведеться шукати інші канали збуту, а це величезні обсяги енергоресурсів, які можуть бути нікому не потрібні. До того ж на це не орієнтована й газотранспортна система рф.

Наразі Євросоюз не може повністю відмовитися від російського газу, однак через важливість європейського ринку для росії ЄС може спробувати висувати свої умови щодо цін, зокрема вводити додаткові мита для росії або встановлювати цінову межу. У такому випадку росія буде змушена або погоджуватися на ці умови, або повністю відмовлятися від продажу російського газу до Європи, що суттєво вдарить до доходах у рф.