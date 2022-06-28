Алкогольна компанія Diageo йде з росії та закриває офіс у Москві. Їй належать бренди Johnnie Walker, Guinness і Smirnoff
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Британский власник брендів відомих алкогольних напоїв Diageo йде з ринку росії, а офіс у Москві закриває.
Diageo припинила поставки до росії ще 3 березня, на тлі вторгнення військ рф в Україну. Газета «Коммерсантъ» пише, що відтоді компанія розпродавала продукцію зі складів, але нову не завозила. Тепер запаси закінчуються.
Джерела «Бабеля» повідомили, що офіс у Москві Diageo планує закрити в липні, усіх співробітників звільнять.
У Diageo повідомили, що скорочення комерційної діяльності у країні «займе приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників, зокрема на наданні їм розширеного пакета компенсаційних виплат».
- Компанія Diageo — власник таких брендів алкоголю, як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Smirnoff, White Horse, Gordon’s та інших. Це означає, що від виходу компанії значно постраждають бізнес і бари. На сайті Diageo вказано, що вона постачала в рф продукцію у 70 тисяч магазинів і в 19 тисяч ресторанів та барів.