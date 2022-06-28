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Funk Dooby / Flickr

У Києві 27 червня зафіксували температурний рекорд, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура повітря 27 червня у столиці не опустилась нижче +19,8 °С», — йдеться в повідомленні.

Попереднє рекордне значення зафіксували у 2017 році — +19,7 °С.

До цього, 20 червня, у столиці зафіксували ще один рекорд. Тоді вперше за 142 роки середньодобова температура повітря сягнула +25,9 °С.