У Києві 27 червня зафіксували температурний рекорд
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Funk Dooby / Flickr
У Києві 27 червня зафіксували температурний рекорд, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
«За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура повітря 27 червня у столиці не опустилась нижче +19,8 °С», — йдеться в повідомленні.
Попереднє рекордне значення зафіксували у 2017 році — +19,7 °С.
До цього, 20 червня, у столиці зафіксували ще один рекорд. Тоді вперше за 142 роки середньодобова температура повітря сягнула +25,9 °С.