Троє військових рф отримали підозри — вони віддавали наказ вбивати цивільних на Київщині та знущалися над родиною на Чернігівщині

Новини

Getty Images / «Бабель»

Прокуратура повідомила про підозру двом російським командирам, які віддали наказ розстрілювати цивільних на Київщині, іще одному окупанту рф, який знущався над мирною родиною в одному із сіл Чернігівської області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у лютому цього року під час окупації села Перемога Броварського району двоє військовослужбовців збройних сил рф наказали своїм підлеглим взяти в полон сімох мирних мешканців.

Російські окупанти незаконно допитували бранців, били їх кулаками та погрожували зброєю, вибиваючи з них інформацію про українських захисників.

Після цього за наказом підозрюваних російські солдати розстріляли пʼятьох заручників із вогнепальної зброї.

Ще один військовослужбовець рф у березні чинив фізичне та психологічне насильство щодо сімʼї, яка проживає в одному із сіл Чернігівської області. Зайшовши до будинку родини, підозрюваний погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомату.

Також він намагався зламати можливий опір постраждалих, поки інший наразі ще не встановлений російський військовий намагався вчинити сексуальне насильство над 15-річною падчеркою господаря будинку. Матері дівчини вдалося спинити злочинця.