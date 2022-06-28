Удар по ТРЦ у Кременчуку: кількість зниклих безвісти скоротилась до 21, адміністрацію центру чекає службова перевірка

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Пресслужба ДСНС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що кількість зниклих безвісти після удару по ТРЦ у Кременчуку знизилася до 21 людини. Водночас кількість загиблих поки не зросла.

Про це пише Укрінформ.

За словами Монастирського, багатьох загиблих досі не опізнали, тому що тіла дуже сильно обгоріли. Для цього у родичів беруть ДНК, а на місці працює сучасна лабораторія.

«21 особа зникла безвісти. Частина з них можуть бути серед цих тіл, які вже знайшли. Бо більшість тіл ще не опізнали через те, що вони дуже сильно обгоріли», — заявив він.

Також Монастирський зазначив, що удару завдали ракетою Х-22. Він заявив, що уламки ракети досі лежать на місці — з ними працюють криміналісти.

Очільник МВС розповів, що до медиків звернулися 59 постраждалих, 25 з них госпіталізували. Одна людина від отриманих травм померла в лікарні.

Водночас в Офісі генпрокурора анонсували перевірку дій керівництва торгово-розважального центру через те, що там не евакуювали людей під час повітряної тривоги. Прокурори розпочали розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).