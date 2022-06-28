Українські кіберфахівці відбили атаку росіян на національний телемарафон
- Автор:
- Анна Холоднова
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Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували спроби російських хакерів зламати електронні системи українських телеканалів.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
За даними СБУ, російські хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції, стрічки новин прямого ефіру тй окремих компʼютерів співробітників телеканалів.
- У червні російські хакери вже атакували українські медіа, розсилаючи небезпечні електронні листи. Росіяни також намагалися зламати системи держорганізацій України за допомогою шкідливої програми Cobalt Strike Beacon.