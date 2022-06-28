Україна починає продавати в Європу електроенергію

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sarangib / pixabay

Відсьогодні Україна розпочинає експорт електроенергії в Європу.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

«Сьогодні Україна зробила ще один крок в інтеграції наших ринків — розпочинаються експорт і комерційні поставки електроенергії з України в Європу. З 1 липня розпочнеться потужний експорт — 100 мегават. Є очікування, що обсяг експорту збільшиться», — сказав він.

За словами Геруса, таким чином Україна інтегрується в європейський ринок і буде заміщати своїми поставками експорт з росії.