Україна починає продавати в Європу електроенергію
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
sarangib / pixabay
Відсьогодні Україна розпочинає експорт електроенергії в Європу.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
«Сьогодні Україна зробила ще один крок в інтеграції наших ринків — розпочинаються експорт і комерційні поставки електроенергії з України в Європу. З 1 липня розпочнеться потужний експорт — 100 мегават. Є очікування, що обсяг експорту збільшиться», — сказав він.
За словами Геруса, таким чином Україна інтегрується в європейський ринок і буде заміщати своїми поставками експорт з росії.
- 28 червня Міністерство енергетики України на період воєнного стану встановило новий порядок розподілу коштів для виробників електроенергії з альтернативних джерел. Тепер усі гроші, отримані від продажу електроенергії, розподілятимуть між її виробниками за «зеленим» тарифом.