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Уряд збільшив розмір виплат виробникам електроенергії за «зеленим» тарифом

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Ryan Searle / Unsplash

Міністерство енергетики України на період воєнного стану встановило новий порядок розподілу коштів для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

Про це йдеться на сайті уряду.

Тепер усі гроші, отримані від продажу електроенергії, виробленої з альтернативних джерел, розподілятимуть між її виробниками за «зеленим» тарифом.

Розподіл коштів відбуватиметься таким чином:

Якщо на поточному рахунку після виконання попередніх показників розподілу залишилися гроші, їх розподілять і спрямують виробникам пропорційно розміру нарахувань для них, але суми не перевищуватимуть вартість товарної продукції розрахункового періоду, розрахованої за «зеленим» тарифом для такого виробника.