Уряд збільшив розмір виплат виробникам електроенергії за «зеленим» тарифом
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Ryan Searle / Unsplash
Міністерство енергетики України на період воєнного стану встановило новий порядок розподілу коштів для виробників електроенергії з альтернативних джерел.
Про це йдеться на сайті уряду.
Тепер усі гроші, отримані від продажу електроенергії, виробленої з альтернативних джерел, розподілятимуть між її виробниками за «зеленим» тарифом.
Розподіл коштів відбуватиметься таким чином:
- для виробників електричної енергії з енергії сонячного випромінювання — сума, що дорівнює 18% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше — 15%);
- для виробників електроенергії з енергії вітру — 18% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше — 16%);
- для виробників електричної енергії з гідроенергії — 35% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік;
- для виробників електричної енергії з біогазу — 40% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік;
- для виробників електричної енергії з біомаси — 75% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше – 60%).
Якщо на поточному рахунку після виконання попередніх показників розподілу залишилися гроші, їх розподілять і спрямують виробникам пропорційно розміру нарахувань для них, але суми не перевищуватимуть вартість товарної продукції розрахункового періоду, розрахованої за «зеленим» тарифом для такого виробника.