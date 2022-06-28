Уряд збільшив розмір виплат виробникам електроенергії за «зеленим» тарифом

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Міністерство енергетики України на період воєнного стану встановило новий порядок розподілу коштів для виробників електроенергії з альтернативних джерел.

Про це йдеться на сайті уряду.

Тепер усі гроші, отримані від продажу електроенергії, виробленої з альтернативних джерел, розподілятимуть між її виробниками за «зеленим» тарифом.

Розподіл коштів відбуватиметься таким чином:

для виробників електричної енергії з енергії сонячного випромінювання — сума, що дорівнює 18% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше — 15%);

для виробників електроенергії з енергії вітру — 18% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше — 16%);

для виробників електричної енергії з гідроенергії — 35% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік;

для виробників електричної енергії з біогазу — 40% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік;

для виробників електричної енергії з біомаси — 75% від середньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (раніше – 60%).

Якщо на поточному рахунку після виконання попередніх показників розподілу залишилися гроші, їх розподілять і спрямують виробникам пропорційно розміру нарахувань для них, але суми не перевищуватимуть вартість товарної продукції розрахункового періоду, розрахованої за «зеленим» тарифом для такого виробника.