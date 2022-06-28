Компанія Google остаточно закриває месенджер Hangouts

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Компанія Google у листопаді остаточно закриє месенджер Hangouts, користувачів переводять на інший месенджер — Chat.

Так, люди, які використовують Hangouts на мобільних пристроях, будуть бачити екран у додатку з пропозицією перейти в Chat у Gmail або додаток Chat. Так само людям, які використовують розширення Hangouts для Chrome, запропонують встановити веб-додаток Chat.

Для більшості людей розмови автоматично переносяться з Hangouts до Chatу, тому їх легко продовжити з того місця, на якому ви зупинилися. Тим не менш, вони рекомендують користувачам, які хочуть зберегти копію своїх даних Hangouts, використовувати Google Архіватор для завантаження своїх даних до того, як Hangouts стане недоступним у листопаді 2022 року, дотримуючись цих інструкцій.