«Схеми»: За війну в Україні росія платить солдатам через Газпромбанк

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Росія платить солдатам за війну в Україні через Газпромбанк. Захід досі не запровадив проти нього санкції.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Газпромбанк — єдиний великий російський банк, який досі уникнув масштабних західних санкцій — на його рахунки надходить сплата від європейських країн за російський газ та нафту.

Водночас, як встановили «Схеми», через цей банк міністерство оборони рф виплачує зарплатню та «бойові доплати» російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України.

Журналістам вдалося встановити військових з різних військових частин рф, які просто зараз отримують в «Газпромбанку» гроші за участь у бойових діях на території України, та довести системність цієї співпраці банку з командуванням російської армії.

Отже той банк, через який проходять європейські гроші за російський газ та нафту, водночас слугує гаманцем для зарплатних виплат російській армії за ведення агресивної війни проти України.