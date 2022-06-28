Окупанти втратили за добу 250 своїх військових і 15 танків. Загальна кількість вбитих росіян зросла до 35 250

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Минулої доби російська армія втратила в Україні ще приблизно 250 своїх військових. Наразі загальна кількість убитих окупантів зросла до 35 250 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора росіяни втратили 15 танків, 17 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, 14 одиниць автотехніки, один гелікоптер та один засіб ППО.

Ось загальні втрати окупантів у техніці: