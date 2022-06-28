У Мілані вимикають фонтани — в Італії одна з найсильніших посух за останні десятиліття

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Італійське місто Мілан вимикає фонтани, оскільки країні потрібна більша кількість води для боротьби із посухою — однією з найсильніших за останні десятиліття.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, влада Мілану відключає громадські фонтани на тлі попереджень про нормування води в денний час — ідеться про приблизно 50 зі 100 фонтанів. Цей захід вжили після того, як регіон Ломбардія оголосив надзвичайний стан.

Мешканців міста також закликали максимально скоротити споживання води вдома. Крім того, мешканцям та власникам бізнесу наказали не встановлювати в кондиціонерах температуру нижче +26 °C з метою економії енергії — після того, як минулого тижня в деяких частинах міста сталося відключення електроенергії, спричинене, як вважають, сплеском використання кондиціонерів в умовах високих температур.

Італія переживає інтенсивну затяжну спеку, і до кінця тижня температура в деяких частинах країни перевищить +40 °C. Посуха найсильніше вдарила по північних регіонах, де майже пересохла річка По (найдовша водна артерія Італії), що завдає шкоди всьому — від сільського господарства та гідроелектростанцій і до запасів питної води. Фабриціо Курсіо, начальник департаменту цивільного захисту Італії, заявив у понеділок, що рівень води в Пo на 80% нижче, ніж зазвичай, адже кількість опадів на 40—50% нижча за середній показник за останні роки, а кількість снігопадів скоротилася на 70%.

Аттіліо Фонтана, президент Ломбардії, сказав, що посуха була найсильнішою, якої колись зазнавав регіон. За даними асоціації фермерів Coldiretti, наслідки посухи в долині річки По для сільського господарства оцінюються у понад €3 мільярди. Посуха також поширилася на річку Арно в Тоскані, а також на Тібр та Аньєні в Лаціо і завдала шкоди кільком озерам, у тому числі на півдні.

В інших регіонах очікується оголошення надзвичайного стану, оскільки уряд вжив заходів щодо боротьби із посухою, які можуть включати нормування води вдень у деяких районах. Нічні обмеження використання води вже діють у кількох північних містах.