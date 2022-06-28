Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм у напрямку Довгалівка — Залиман та зупинили наступ у напрямку Довгеньке — Долина
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
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SOPA Images / Getty Images
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00.
Війська рф наступають на Слов’янськ. ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Довгалівка — Залиман та зупинили наступ в напрямку Довгеньке — Долина.
- На Волинському та Поліському напрямках збройні сили республіки білорусь проводять планове тренування зі зв’язку з залученням вузлів звʼязку пунктів управління.
- На Сіверському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Покровку, Старикове, Порозок та Верхню Пожню Сумської області. Ворог провів повітряну розвідку українських позицій безпілотниками типу «Орлан-10» у прикордонних районах Чернігівської області.
- На Харківському напрямку угруповання військ рф продовжують штурмові дії для покращення тактичного положення та сковування дій ЗСУ.
- Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Явірське та обстріляв з артилерії елементи інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Старий Салтів, Перемога, Чепіль та Мілова.
- ЗСУ успішно відбили штурм росіян у напрямку Довгалівка — Залиман. Окупанти відійшли.
- На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке — Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм — Слов’янськ.
- Ворог здійснив обстріли позицій ЗСУ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів повітряну розвідку безпілотниками в районі населеного пункту Грушуваха. ЗСУ зупинили спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке — Долина та відкинули ворога назад.
- На Краматорському напрямку росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Маяки та Тетянівка.
- На Лисичанському напрямку окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка.
- Ворог веде штурмові дії в напрямку Вовчоярівка — південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають.
- Війська рф не полишають надії взяти під контроль автодорогу Бахмут — Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій підрозділів ЗСУ провели розвідку боєм у напрямку Миколаївка — Спірне, в подальшому — наступали в цьому напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмуту і Соледару. Також ворог проводить штурмові дії в напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС, бої тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів, здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка. Завдав авіаударів поблизу Кам’янки, Авдіївки та Шевченка.
- ЗСУ відбили штурм у напрямку Єгорівка — Павлівка. Ворог із втратами відійшов.
- На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні контрнаступальних дій ЗСУ у Херсонській та Миколаївській областях. Обстрілював підрозділи українських військ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Потьомкине.
- У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує блокувати морські комунікації та вести розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».
- Ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на всіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.