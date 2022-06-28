Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм у напрямку Довгалівка — Залиман та зупинили наступ у напрямку Довгеньке — Долина

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Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00.

Війська рф наступають на Слов’янськ. ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Довгалівка — Залиман та зупинили наступ в напрямку Довгеньке — Долина.