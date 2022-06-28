Офіс генпрокурора: Понад 40 людей зникли безвісти після удару по ТРЦ у Кременчуку, половина поранених перебувають у важкому стані

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В Офісі генпрокурора заявили, що вже отримали понад 40 заяв про зниклих безвісти знайомих у Кременчуку після удару російської ракети по торгово-розважальному центру.

Про це пише пресслужба ОГП.

Там повідомили, що за останніми даними від удару загинули 13 людей. Ще 59 потрапили до лікарні, з них половина перебувають у важкому стані, одна людина від отриманих травм померла.

«Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їхніх рідних», — зазначили у відомстві.

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).