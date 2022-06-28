Що у світі писали про війну в Україні 27 червня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Ізраїльсько-американський політичний оглядач Міка Халперн написав у Jerusalem Post колонку, в якій критикує позицію Володимира Зеленського щодо Ізраїлю. За словами Халперна, український лідер має «нахабство» вимагати все більше від країни, яка надала Україні польовий госпіталь і запропонувала безкоштовний транспорт для українських біженців, яких приймає як мігрантів і інколи навіть дає громадянство. Посол України в Ізраїлі вимагає від Ізраїлю системи протиракетного перехоплення «Залізний купол», що, як вважає Халперн, є божевіллям, оскільки потрапивши в Україну, система майже напевно опиниться в росії. Загалом у колонці йдеться про те, що протидія путіну, хоча і є важливою, але загрожує відносинам Ізраїлю з рф, які критичні, оскільки остання контролює Сирію. Халперн також зазначає, що «Ізраїль розуміє обидві сторони в цьому конфлікті. Інтимно розуміє, якщо дипломатично висловлюватись». За словами автора, Зеленському слід було вибрати більш ввічливу дипломатію щодо Ізраїлю, щоб досягти більшого успіху.

The Washington Post опублікувала матеріал про видавця місцевої газети з Міннесоти, який вирішив приєднатися до українських захисників. Лі Зіон працює журналістом понад 30 років, чотири роки тому зміг придбати місцеву газету в штаті Міннесота. Зараз Зіону 54 роки. Дізнавшись про звірства росіян в Україні, він вирішив поїхати туди й воювати на боці українців. Зіон має військовий досвід ― він служив на флоті з 1990 по 1995 рік, однак працює цивільним журналістом. Щоб виїхати в Україну, Зіон вирішив віддати свій бізнес, оскільки газета є найважливішим джерелом новин для місцевого населення і має працювати далі. Потім він пішов до посольства України й подав заяву в підрозділ Територіальної оборони, однак отримав відповідь «можливо». Тим не менш, Зіон готується до подорожі Україною і вже почав вивчати українську.

Politico пояснює наслідки того, що росія пропустила терміну виплати облігацій, ― події, яка отримала назву «російський дефолт». Хоча росія стверджує, що дефолту не відбулося, насправді це був він, оскільки недотримання умов боргу, що включає специфікації валюти, вважається дефолтом. У короткостроковій перспективі дефолт не вплине на рф, але в більш віддаленому майбутньому кремль відчує біль від зростання вартості позик, що вплине на здатність залучати кошти на ринках капіталу протягом багатьох наступних років. «Цей золотий гусак готується два-три роки. Це повільне просмажування, але гусак неминуче буде готовий», ― так описав російський дефолт економіст Тімоті Еш з Blueray Asset Management. Що стосується війни, то, як повідомляє Politico, дефолт навряд чи матиме швидкий вплив на військову кампанію росії в Україні.