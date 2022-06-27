Військово-повітряні сили ЗСУ за добу знищили десятки одиниць ворожої техніки та склад боєприпасів

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Getty Images / «Бабель»

Військово-повітряні сили ЗСУ протягом доби здійснили до двадцяти бойових вильотів. Українські літаки знищили десятки одиниць ворожої техніки та склад боєприпасів.

Про це пише ВПС ЗСУ у своєму Facebook.

«В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох ротних тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вильоти здійснювали українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м.