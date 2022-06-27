«Радіо Свобода»: ЗСУ знищили збудовану місяць тому російську базу на окупованій частині Луганщини

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На окупованій території Луганщини українські військові знищили російську військову базу, яку почали будувати менше місяця тому.

Про це пише «Радіо Свобода».

Супутникові знімки сервісу Planet.com підтверджують, що обʼєктами ймовірної української ракетної атаки 27 червня став склад боєприпасів на шахті «Черкаська» під селищем Зимогірʼя та споруджений після 9 червня військовий обʼєкт у сусідньому селі Родакове.

Внаслідок вторинної детонації боєприпасів, які зберігалися на цих обʼєктах, у тому числі ракет для реактивних систем залпового вогню, у Зимогірʼї та Родаковому постраждали десятки будівель, сотні людей були евакуйовані в сусідні міста.