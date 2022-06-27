У ТРЦ в Кременчуку росіяни влучили ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників з території рф
- Автор:
- Юля Шередега
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Пресслужба ДСНС
У торговельно-розважальний центр у Кременчуку російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.
Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
«Літаки росіян злетіли з аеродрому «Шайковка», а пуски здійснювались з Курської області», — йдеться у повідомленні.
- Внаслідок ракетного удару російських військ по торговому центру «Амстор» у Кременчуці загинули 10 людей. Ще 40 людей дістали поранення, з них 19 — госпіталізовано. Рятувальники гасять пожежу.