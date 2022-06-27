У ТРЦ в Кременчуку росіяни влучили ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників з території рф

Новини

Пресслужба ДСНС

У торговельно-розважальний центр у Кременчуку російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Літаки росіян злетіли з аеродрому «Шайковка», а пуски здійснювались з Курської області», — йдеться у повідомленні.