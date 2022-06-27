У вихідні поліція влаштувала рейди нічними закладами столиці та вручила 219 повісток

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Facebook / Поліція Києва

Правоохоронці разом із представниками військового комісаріату провели рейди нічними закладами міста. За результатами відпрацювання чоловікам призовного віку вручили повістки, затримали осіб із наркотиками та ще на 73 порушники склали адміністративні протоколи.

Про це повідомили в поліції Києва.

Столичні правоохоронці та військові комісари у складі зведених мобільних груп провели відпрацювання нічних розважальних закладів. Метою рейдів було перевірити, як громадяни дотримують обмеження воєнного стану, та запобігти порушенням у комендантську годину.

Очільник столичної поліції Іван Вигівський повідомив, що протягом вихідних правоохоронці провели перевірку 420 закладів.

«В умовах воєнного стану громадяни повинні дотримуватись обмежень комендантського часу. Так, поліцейські Києва разом із військовими комісарами вночі посилено патрулюють вулиці міста, сквери та парки, також акцентується увага на перевірках нічних розважальних закладів. З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади і виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантську годину. З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату», — зазначив він.

Окрім того, правоохоронці виявили осіб, котрі мали при собі наркотичні речовини. За всіма виявленими фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

«Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, окрім спецтранспорту та випадків крайньої необхідності», — зазначив начальник поліції Києва.