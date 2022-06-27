Росія вдарила ракетами по Словʼянську, є загиблі

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Російська армія вранці 27 червня завдала декілька ракетних ударів по місту Слов’янськ Донецької області, є загиблі серед цивільних.

Про це повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях.

«На жаль, сьогоднішні події у Слов’янську не обмежилися нічним «прильотом» у багатоповерховий сектор на вулиці Новий Побут. Вранці від ракетного удару постраждали будинки на вулиці Торській та прилеглий до неї приватний сектор. Є вбиті та поранені. Це майже центр міста. Тут немає військових об’єктів. Росія воює із мирним населенням. І це війна на знищення», — заявив Вадим Лях.