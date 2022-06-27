Україна припинила дію низки угод із росією у сфері ядерної безпеки

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Україна через російське вторгнення припиняє дію міжнародних договорів щодо співпраці країн у сфері ядерної безпеки. Відповідний наказ підписав виконуючий обовʼязки голови Держатомрегулювання Олег Коріков.

Ідеться про такі договори:

Угода про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та Федеральним наглядом росії за ядерною та радіаційною безпекою (підписана у Відні 19 вересня 1996 року).

Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом росії з ядерної і радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях (підписана в Москві 14 серпня 2002 року).

Про припинення дії цих договорів повідомили Міністерству закордонних справ України.