Новини

Україна припинила дію низки угод із росією у сфері ядерної безпеки

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

IAEA Imagebank / Flickr

Україна через російське вторгнення припиняє дію міжнародних договорів щодо співпраці країн у сфері ядерної безпеки. Відповідний наказ підписав виконуючий обовʼязки голови Держатомрегулювання Олег Коріков.

Ідеться про такі договори:

Про припинення дії цих договорів повідомили Міністерству закордонних справ України.