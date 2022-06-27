Опалювальний сезон у Києві буде нелегким. Температура в оселях взимку буде нижчою
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Dominik Kuhn / Unsplash
Міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що температура в оселях киян взимку буде нижчою, ніж зазвичай. Опалювальний сезон буде нелегким.
Про це він розповів в ефірі телеканалу «Рада».
За його словами, в питанні підготовки до опалювального сезону місто співпрацює з державою, оскільки залежить від постачання енергоносіїв. Мер зазначив, що місцева влада робить усе можливе, щоб використовувати сучасні технології, готуючись до зими, та сподівається на вчасне постачання енергоносіїв. Які саме технології використовують, він не уточнив.
- Раніше керівник Міністерства розвитку громад та територій України Олексій Чернишов казав, що опалювальний сезон в країні почнеться вчасно, а тарифи змінюватися не будуть. Температура в оселях становитиме +18...+20 °С, але не нижче +16 °С.