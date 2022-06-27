Олігарх Рінат Ахметов позивається до росії у Європейському суді з прав людини

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України.

Про це повідомляє пресслужба його компанії SCM.

Ахметов звертається до суду, щоб отримати «компенсації за грубі порушення його прав власності». Він просить суд притягнути росію до відповідальності за руйнування української інфраструктури, у тому числі його підприємств (таких як «Азовсталь»), за мародерство й викрадення експортних товарів. Інтереси бізнесмена представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

«Я — за допомогою найкращих українських і американських юристів — подав скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої — зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів», — сказано в заяві.

На додачу до позову Ахметов просить суд про «вжиття термінових забезпечувальних заходів», які не допустять подальшої блокади українських портів, мародерства, крадіжки зернових, а також сталі, виготовленої підприємствами SCM.

Також він закликає інших бізнесменів, які постраждали від агресії, звертатися до суду.