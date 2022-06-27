Британська розвідка: Росія зараз намагається набрати обертів на Ізюмському напрямку

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Основним напрямом дій російської армії залишається Сєвєродонецько-Лисичанська зона, однак тиждень важких обстрілів показує, що зараз росія намагається набрати обертів на Ізюмському напрямку.

Про це ідеться у зведенні британської розвідки станом на ранок 27 червня.

Українські сили продовжують утримувати оборону на цій ділянці, ефективно використовуючи її лісисту місцевість.

Крім цього, британська розвідка розповіла, що найближчими тижнями російська кампанія, швидше за все, все більше спиратиметься на ешелони резервних сил. Вони складаються з кількох окремих компонентів, які росія майже напевно вже почала розгортати:

Резерв бойової армії росії — це недавнє нововведення, що складається з резервістів-добровольців, які працюють неповний робочий день, які розгортаються як цілі підрозділи, зазвичай призначені для виконання завдань з охорони тилу.

Людський мобілізаційний ресурс — це значний резерв усіх ветеранів, які служили у регулярних збройних силах за останні пʼять років. Російська влада, ймовірно, використовує добровольців із цієї категорії для укомплектування третіх батальйонів у складі регулярних бригад.

Однак, попри постійну нестачу кількості готових до розгортання резервістів, російське керівництво, ймовірно, як і раніше, не хоче віддавати наказ про загальну мобілізацію.