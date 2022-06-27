Армія росії продовжує обстрілювати Харків — двоє цивільних загинули

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Юрій Паливода / «Бабель»

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Київський та Шевченківський райони Харкова, Чугуївський і Харківський райони області. Загинули дві жінки, ще пʼятеро мирних жителів поранені.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові російська ракета влучила у подвірʼя школи. Ще одна влучила в адміністративну будівлю і пошкодила її. Постраждалих немає.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілів росіян загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще двоє людей поранені. Ворожі снаряди влучали по господарських спорудах та пошкодили вуличний газогін.

У Харківському районі протягом доби через російські обстріли отримали вибухові травми ще троє цивільних.