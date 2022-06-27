Reuters: США цього тижня оголосять про закупівлю для України системи протиракетної оборони

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voi.com.ua

США цього тижня оголосять про закупівлю для України системи протиракетної оборони середньої та великої дальності.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

Очікується також, що Вашингтон оголосить про інші заходи щодо безпеки України, у тому числі про додаткові артилерійські боєприпаси та протибатарейні радари для задоволення потреб українських військових.

У червні президент США Джо Байден погодився надати Україні військову допомогу у розмірі $700 мільйонів, у тому числі передові ракетні системи, які здатні точно вражати цілі на великій відстані. За словами офіційних осіб, до цього пакета також входять боєприпаси, радари протидії вогню, низка радарів спостереження за повітряним простором, додаткові протитанкові ракети Javelin, а також протитанкові засоби.