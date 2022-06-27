Війська рф нанесли ракетний удар по Одещині
- Автор:
- Анна Холоднова
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Армія росії вдарила ракетами по Одеській області з літаків Ту-22М.
Про це повідомляють в Одеській міській раді.
Станом на 3:51 27 червня постраждало шестеро людей, серед яких одна дитина.
Окупанти влучили у житловий квартал мирного селища. Через обстріл загорілися кілька житлових будинків та господарчих споруд. Орієнтовна площа пожежі — 500 м2.
Рятувальники залучили три одиниці техніки та 12 фахівців для боротьби з вогнем.
Дані щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюють.