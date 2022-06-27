Що у світі писали про війну в Україні 26 червня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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The New York Times опублікувало матеріал про те, як повномасштабне російське вторгнення вплинуло на українську вугледобувну промисловість. Кореспондент NYT побував у східних районах Донецької області, де поспілкувався з українськими шахтарями та зробив фото, щоб показати їхнє повсякденне життя та страхи, пов’язані з російським вторгненням. Видобуток вугілля завжди був ризикованою справою, оскільки метан надто вибухонебезпечний. Сильні російські обстріли стали ще однією небезпекою, яка загрожує українським вугільним шахтам. Тим часом ціни на вугілля в усьому світі вже сягають свого максимуму, а Україна значною мірою потребує його для опалення, забезпечення роботи промисловості та виробництва сталі. Один із шахтарів, Мар’їнич, зазначає, що вугілля не лише забезпечує теплом та світлом його село поблизу Добропілля, а й дає одну з небагатьох можливостей отримувати стабільну заробітну плату. Попри те, що ця робота небезпечна і важка, шахти підтримують життя багатьох прифронтових містечок.

Деніел В. Дрезнер, професор з міжнародної політики, в есе для Foreign Affairs розповідає про різницю між видами влади у світі на прикладі російсько-української війни. Дрезнер зазначає, що хоча глобального консенсусу щодо визначення чи способу вимірювання «влади» немає, вона має багато аспектів. Серед них військовий, економічний, м’яка сила тощо. Вчений пропонує розрізняти країни на підставі того, песимістично чи оптимістично вони дивляться в майбутнє. За його словами, оптимістичні лідери виступають за стратегічне терпіння та інвестують у глобальне управління, тоді як песимістичне лідерство супроводжується короткозорістю, ризикованими діями та нестабільністю. Позитивні очікування також відкривають вікно для довгострокового планування, таким чином роблячи акцент на мʼякій силі, включно з культурною дипломатією, глобальному управлінні тощо. Песимізм, пише Дрезнер, є основним фактором, який спричинив війну в Україні. Песимістичні погляди путіна пояснюють, чому він вирішив вторгнутися в Україну. Важливе питання тепер полягає в тому, який підхід до майбутнього ― більш позитивний чи більш негативний ― на тлі війни в Україні запровадять США. На думку Дрезнера, зростаюча інфляція та глобальна товарна криза можуть ще більше поглибити песимізм у США. Однак, з іншого боку, успішна підтримка України може посилити оптимізм та зміцнити рішучість США просувати ліберальний світовий порядок.

У той час як повномасштабна війна в Україні триває п’ятий місяць, the Washington Post, посилаючись на західних експертів, пише про майбутнє виснаження російських військових можливостей. Видання зазначає, що попри незначні досягнення російської армії на Донбасі, в якийсь момент рф доведеться припинити наступ, щоб перегрупуватися і поновити ресурси. На думку експертів, просування росіян можливе лише за наявністю великої кількості боєприпасів і масштабних втрат ― як техніки, так і особового складу. Навіть російські джерела зазначають, що у військ рф уже існує хронічна нестача людей, і ситуація погіршується. Українці теж стикаються з проблемами, але Україна, на відміну від росії, буде збільшувати кількість та покращувати якість свого озброєння. Колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес вважає, що Україна зможе перейти в контрнаступ і переломити хід війни вже в найближчі місяці. Проте відсутність доступної інформації про стан і силу української армії, з огляду на те, що вона засекречена, та невідомі обсяги російської артилерії та військових запасів ускладнюють прогнози майбутніх подій в Україні для експертів.