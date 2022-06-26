Початок тижня буде в Україні сухий і спекотний

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На початку наступного тижня в Україні домінуватиме суха і спекотна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 27 червня, по всій території країни очікується сонячна погода. Вітер південно-східний, 7—12 м/с. Температура вдень коливатиметься від +29 до +31 °С, вночі — від +18...+20 °С.

У вівторок, 28 червня, спека посилиться. Очікується південно-східний вітер зі швидкістю 5—10 м/c, температура вдень +33...+35 °С, вночі — +19...+21 °С.

У середу, 29 червня, в північних та північно-східних областях очікуються дощі з грозами, на решті території країни — без опадів. Температура вдень +30...+32 °С, вночі +19...+21 °С.