З 1 липня Польща скасовує безкоштовний проїзд для українців залізницею

Новини

Pixabay

З 1 липня у Польщі скасовується безкоштовний проїзд для українців на залізниці.

Про це повідомляє пресслужба польської залізниці.

«Чинні правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до четверга, 30 червня. З п’ятниці, 1 липня, ці поїздки будуть за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity», — заявили в компанії.

Там розповіли, що безкоштовний проїзд для українців у 2-му класі поїздів економ-категорій запровадили 26 лютого цього року. З того часу послугами польської залізниці скористалися понад 2,3 мільйона громадян України.

До 30 червня громадяни України можуть безкоштовно подорожувати лише з та до міст, розташованих на польському східному кордоні, а саме: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.