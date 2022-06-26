Гурт Pink Floyd планує продати права на свої пісні за $500 мільйонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Британський рок-гурт Pink Floyd продає авторські права на свої пісні та їхні записи за $500 мільйонів.
Про це пише Bloomberg.
Джерела видання, знайомі з перебігом переговорів, кажуть, що угода може стати однією з найбільших в історії музики. Для потенційної угоди розглядають чотири лейбли — Warner Music, Sony Music та BMG, а назва четвертого не розкривається. Поки що вся інформація тримається в секреті. При цьому Sony та Warner вже розповсюджують деякі композиції Pink Floyd.
У березні Pink Floyd на підтримку України видалив з усіх цифрових музичних сервісів у росії та білорусі свої пісні, випущені з 1987 року, а також сольні записи гітариста Девіда Гілмора. Також гурт вперше за 30 років воззʼєднався заради того, щоб спільно з лідером гурту «Бумбокс» Андрієм Хливнюком записати пісню «Ой, у лузі червона калина».
- У лютому британський співак Стінг продав права на всі свої пісні найбільшій у світі компанії звукозапису Universal Music Group за $300 мільйонів.
- Перед цим американський музикант і співак Брюс Спрінгстін продав права на повний каталог своїх пісень звукозаписувальній компанії Sony Music за рекордні $500 мільйонів.