НАЗК: Низка керівників російських оборонно-промислових підприємств досі не під санкціями

Новини

Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Керівники низки російських оборонно-промислових підприємств, які виробляють озброєння, досі не під санкціями, хоча їхня техніка активно використовується у війні проти України.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Санкцій уникнув гендиректор конструкторського бюро «Новатор» Фарід Абдрахманов. «Новатор» є виробником крилатих ракет «Калібр», якими росіяни обстрілюють українську інфраструктуру.

Досі не під санкціями генеральний директор концерну «Уралвагонзавод» Олександр Потапов. Його концерн можна вважати єдиним виробником танків Т-90 і Т-14 у росії. Також концерн є виробником систем залпового вогню «Солнцепек».

Санкцій уникнув Сергій Пітіков — генеральний директор «Конструкторського бюро машинобудування», яке створило ракетний комплекс «Іскандер». Така ж ситуація з очільником «Воткінського заводу» (виробляє ракети «Точка-У») Ігорем Чурбановим та директором авіаційної компанії «Прогрес» (виробник ударних гелікоптерів Ка-52 «Алігатор») Денисом Пальцевим.

Крім того, заявляють у НАЗК, санкцій уникнув член ради директорів компанії «Сухой» Сергій Коротков. Його компанія має контрольний пакет акцій Новосибірського авіаційного заводу ім. В. П. Чкалова — виробника бомбардувальників Су-34.