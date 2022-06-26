У Німеччині починається саміт G7. Лідери «сімки» оголосять заборону на імпорт золота з росії

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У Німеччині в Альпах у замку Ельмау починається саміт лідерів «Великої сімки».

Про це повідомляє Der Spiegel.

На зустрічі присутні лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Японії, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель, а також представники влади Індонезії, Індії, Сенегалу, Аргентини і ПАР.

Основними темами зустрічі будуть питання війни росії проти України, продовольчої та енергетичної безпеки, а також кліматичні виклики.

Президент США Джо Байден повідомив, що сьогодні лідери «сімки» планують оголосити про заборону на імпорт видобутого в росії золота.

«США наклали на Путіна безпрецедентні обмеження, щоб позбавити його доходів, потрібних для фінансування його війни проти України. Сьогодні G7 анонсує заборону на імпорт російського золота, яке становить значну частку експорту і забезпечує росії десятки мільярдів доларів», — написав він у Twitter.