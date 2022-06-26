Окупанти втратили за добу 150 осіб і 21 танк. Загальні втрати росіян зросли до 34 850 загиблими

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Минулої доби російська армія втратила в Україні ще приблизно 150 своїх військових. Наразі загальна кількість убитих окупантів зросла до 34 850 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора росіяни втратили 21 танк, 14 бойових броньованих машин, дві реактивні системи залпового вогню, чотири одиниці автотехніки, чотири безпілотники та дві крилаті ракети.

Ось загальні втрати окупантів у техніці: