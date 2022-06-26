У Києві пролунала серія вибухів — російські війська завдали ракетного удару
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Києві о 06:30 пролунала серія вибухів (мінімум чотири). Ймовірно, російські війська завдали ракетного удару.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про кілька вибухів у Шевченківському районі. Бригади швидкої та рятувальники вже прямують на місце. У двох житлових будинках евакуюють і рятують людей. Інших деталей він поки не розкриває.
Кияни повідомляють про перебої з водопостачанням.