«Головне — дістатися кордону»: в уряді заявили, що впустять до України депортованих українців навіть без документів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Віцепремʼєр Ірина Верещук повідомила, що Україна впустить через кордон всіх депортованих до росії українців навіть без документів. Головне — дістатися кордону.
Про це вона заявила в ефірі телемарафону.
За її словами, десь 75% тих, хто проходить російські фільтраційні табори мають змогу врятуватися, але не всі повертаються в Україну. До того ж, в цих таборах у людей забирають документи.
«Ми зараз розробляємо маршрути за якими будуть курсувати безкоштовні транспортні засоби, які допомагатимуть українцям без грошей і без паспортів. Паспортів просто не має, їх відбирають у цих фільтраційних таборах», — зазначила вона.
Верещук також підкреслила, що є домовленість із прикордонниками впускати до України людей навіть без документів, якщо їм вдасться дістатися до кордону.
«Головне знайти шлях, щоб повернутися додому, задзвонити нам — ми допоможемо з квитками, з паспортними документами», — пояснила вона.