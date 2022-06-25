Reuters: країни «Великої сімки» узгодили ембарго на російське золото

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Президент США Джо Байден разом із лідерами країн «Великої сімки» узгодили запровадження ембарго на російське золото. Воно заборонить купувати нове золото із рф.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Очікується, що цю домовленість офіційно зафіксують під час саміту лідерів G7 26—28 червня. У вівторок Міністерство фінансів США випустить постанову про заборону імпорту нового золота із росії.

Жодне із введених обмежень проти рф не передбачало ембарго на золото, однак багато банків та компаній припинили роботу з цим російським металом через небезпеку санкцій. До того ж, резерви центробанку рф у золоті теж досі не потрапляли під санкції.

Загалом росія виробляє приблизно 10% усього світового золота. Воно лишається важливим активом для російського центробанку, а після анексії Криму 2014 року рф втричі збільшила свої резерви в золоті.