У Канаді в багаторічній мерзлоті знайшли заморожене дитинча мамонта. Друге у світі

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Government of Yukon

У Канаді знайшли замороженим у багаторічній мерзлоті дитинча шерстистого мамонта — це перша подібна знахідка в Північній Америці.

Про це повідомляє уряд території Юкон, де і зробили знахідку.

Вважається, що муміфікованому мамонту льодовикового періоду понад 30 тисяч років. Його знайшли золотодобувачі в районі Клондайк на території Юкон.

Уряд Юкону заявив, що це найповніша мумія мамонта, яку знайшли в Північній Америці та лише друга подібна знахідка у світі. Мамонтеня, імовірно, жіночої статі назвали Нун Чо Га, що означає «велике дитинча тварини» ханьською мовою, якою говорять корінні американці в цьому районі.

Government of Yukon

Нун Чо Га приблизно такого ж розміру, як й сибірське мамонтеня Люба, яке знайшли у 2007 році, — йому приблизно 42 тисячі років.

«Нун Чо Га прекрасна, це одна з найдивовижніших мумій тварин льодовикового періоду, коли-небудь виявлених у світі», — сказав юконський палеонтолог Грант Зазула.