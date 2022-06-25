У США ухвалили закон про посилення контролю за обігом зброї. Його називають найважливішим за останні 30 років

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Конгрес США ухвалив новий законопроєкт про посилення контролю за обігом зброї. Його називають найважливішим за останні 30 років.

Про це пише BBC.

За відповідне рішення проголосували 234 члени Палати представників, а також 65 сенаторів, серед яких 15 республіканців. Традиційно демократи у США виступали за посилення контролю, тоді як республіканці були проти змін.

Закон ухвалили після значного резонансу через масові вбивства, що сталися минулого місяця — у супермаркеті в Буффало (штат Нью-Йорк) і в початковій школі в Ювальді (штат Техас), унаслідок яких загинула 31 людина.

«Після 28 років бездіяльності члени Конгресу від обох партій зібралися разом, щоб дослухатися до заклику сімей по всій країні та ухвалити законопроєкт, спрямований на боротьбу з насильством із застосуванням вогнепальної зброї в нашому суспільстві. Сімʼї в Ювальді та Буффало, надто багато минулих трагічних випадків вимагали дій», — підкреслив президент США Джо Байден.

Документ передбачає, що на посилення безпеки шкіл і програми з контролю за психічним здоровʼям виділять значні кошти. Також значно посилюють перевірку людей 18—21 років, які хочуть купити зброю. Штати отримають додаткове фінансування для розробки власних законів, які заборонятимуть продаж зброї потенційно небезпечним людям. Водночас прикриють і юридичну лазівку, за допомогою якої раніше засуджені за домашнє насильство громадяни могли купувати зброю.

Утім, демократи вимагали жорсткіших реформ, зокрема Байден наполягав на забороні штурмової зброї, а також на підвищенні віку, з якого можна її купувати. Однак до остаточного документа ці зміни не внесли.

Закон називають одним із найважливіших у цій сфері з 1994 року, коли виробникам зброї заборонили випускати для цивільного користування магазини великої ємності та деякі види зброї, що підпадала під визначення штурмова. Заборона діяла протягом 10 років, але у 2004 році термін її дії закінчився, його не змогли продовжити через протидію республіканців. Наразі лише в семи штатах та окрузі Колумбія запроваджено заборону на штурмову зброю. США досі лишаються першою країною у світі серед розвинених за кількістю смертей від вогнепальної зброї. У 2022 році вже загинули майже 21 тисяча людей: 9 тисяч убивств і приблизно 12 тисяч самогубств.