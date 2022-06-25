В Осло скасували прайд через стрілянину біля гей-бару. Поліція розслідує тероризм

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У столиці Норвегії в ніч на суботу, 25 червня, невідомий влаштував стрілянину біля популярного гей-бару London Pub, унаслідок якої двоє людей загинули та 19 отримали поранення.

Як повідомляє BBC, стрілянина сталась у трьох місцях у центрі міста близько першої години ночі. Постріли лунали в London Pub, біля джаз-клубу Herr Nilsen і ресторану, що працює навинос. Поліція затримала на місці єдиного підозрюваного, у якого вилучили дві одиниці зброї.

Поки невідомо, чи був напад спрямований на представників ЛГБТ-спільноти. Однак за рекомендацією поліції організатори щорічного прайду, запланованого в Осло 25 червня, скасували його.

Поліція наразі розслідує тероризм. Щодо підозрюваного, у поліції заявили, що затриманий раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.