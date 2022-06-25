Війська рф втратили за добу 170 осіб, літак і гелікоптер. Загальні втрати росіян зросли до 34 700 загиблими

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Минулої доби російська армія втратила в Україні ще приблизно 170 своїх військових. Наразі загальна кількість убитих окупантів зросла до 34 700 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора росіяни втратили чотири танки, вісім броньованих машин, пʼять артилерійських систем, літак, гелікоптер, сім одиниць автотехніки та чотири безпілотники.

Ось загальні втрати окупантів у техніці: