росія замінила свого військового керівника в Україні. Замість дворнікова тепер командує інший учасник війни в Сирії

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Командувачем південного угрупування військ в Україні став генерал сергій суровікін, який замінив на цій посаді олександра дворнікова.

Це випливає із повідомлення міністерства оборони рф.

Суровкін очолює Повітряно-космічні сили Росії. Із повідомлення Міноборони не зрозуміло, чи він залишив посаду голови ВКС. В доповіді Інституту вивчення війни (ISW) цього тижня говорилося, що суровікін може змінити дворнікова на посаді командувача Південного військового округу.

До призначення командувачем ВКС суровікін очолював угруповання військ збройних сил росії в Сирії. За даними західних розвідок, дворніков на початку квітня був призначений командувати діями російських військових в Україні і мав виправити помилки, допущені на першій стадії невдалого наступу. Однак у травні він перестав зʼявлятися у військах.

Інститут вивчення війни (ISW) цього тижня писав, що кремль, можливо, розпочав радикальну перебудову всього військового командування операцією в Україні. Аналітики з ISW припустили, що ці перестановки можуть бути ознакою прагнення покарати найвищих офіцерів через невдачі в Україні.

Виданя «Агентство новостей» звертає увагу, що у повідомленні міноборони рф йдеться про те, що наступом на Лисичанськ з півдня командував генерал-полковник олександр лапін. Раніше повідомлялося, що він наприкінці березня вручив нагороду за мужність і відвагу своєму синові підполковнику денису лапіну, командувачу 1-го гвардійського танкового полку. денис лапін на початку вторгнення в Україну командував невдалим наступом на Чернігів та Суми.