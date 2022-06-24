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Flickr / Андрей Черняков

За ініціативою України росію і білорусь позбавили статусу спостерігачів в Енергетичній Хартії.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики України.

Договірні сторони Енергетичної Хартії позбавили росію і білорусь статусу спостерігачів у спільноті, а також призупинили тимчасове застосування Договору до Енергетичної Хартії щодо білорусі.

Відповідне рішення ухвалили на спеціальній сесії Конференції Енергетичної Хартії 24 червня в Брюсселі.

Ці питання включили до порядку денного сесії за наполяганням української сторони, представленої на засіданні Міністерством енергетики України.

Після повномасштабного воєнного вторгнення рф на територію України Міністерство енергетики України неодноразово виступало з ініціативою позбавити росію статусу спостерігача в Енергетичній Хартії, а також призупинити тимчасове застосування Договору до Енергетичної Хартії щодо білорусі.

Договір про Енергетичну хартію є багатосторонньою угодою, підписаною близько 60 країнами, а також ЄС.

Хартія закріплює основні принципи співпраці, зокрема у сфері захисту іноземних інвестицій, встановлює транзитні правила до енергетичних систем та механізми вирішення суперечок між договірними сторонами, інвесторами та приймаючими державами.

Росія і білорусь підписали Договір про Енергетичну Хартію, однак так і не ратифікували його. Водночас білорусь застосувала Договір тимчасово.