В уряді спрогнозували, коли Україна зможе стати членом Євросоюзу

Новини

Flickr / EU-Ukraine Cooperation

У Кабміні вважають, що Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу не раніше 2029 року. До цього часу потрібно імплементувати багато реформ і законів.

Про це заявила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк, пише Укрінформ.

«Раніше — малоймовірно через ту величезну кількість законів, що потрібно ухвалити та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами», — сказала вона.

Щодо початку перемовин про вступ, Форсюк прогнозує, що це можливо на початку 2023 року. До цього часу Україна повинна виконати всі умови Єврокомісії.

Вона підкреслила, що статус кандидата закріплює європейську перспективу України та відкриває доступ до низки європейських фондів.

«Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно. Статус кандидата посилить позицію України в мирних переговорах», — вважає Форсюк.