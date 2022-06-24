Уряд рекомендує школам почати офлайн-навчання з 1 вересня, а університетам — з 15 серпня

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Кравс Євгеній / УНІАН

Кабмін рекомендує школам розпочати з 1 вересня навчання в офлайн-форматі, а університетам, крім перших курсів, — з 15 серпня.

Про це пише пресслужба уряду.

«Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже повʼязано з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація у країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, тому там продовжиться онлайн-формат. Так само, як і на окупованих територіях», — наголосив премʼєр Денис Шмигаль.

За його словами, питанням організації навчання займатиметься місцева влада. Водночас Міносвіти, МВС та Міністерству розвитку громад доручили вирішити питання безпеки дітей у школах і підвезення їх до навчальних закладів.

Загалом місцева влада повинна організувати навчання з евакуації учнів до сховищ й уроків з безпеки, створити візуалізацію шляху до укриттів, забезпечити у сховищах всі умови для перебування та навчання. Також у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.