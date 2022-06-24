У Чернігові розпочався суд над окупантом, який із танка обстріляв житловий будинок

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Суспільне

У Деснянському райсуді Чернігова розпочався суд над російським окупантом михайлом куликовим. Він із танка обстріляв квартиру в багатоповерхівці на околиці міста.

Про це пише «Суспільне».

Російський військовий 26 лютого разом із командиром танкового батальйону леонідом щьоткіним їхали Кільцевою в напрямку Олександрівки. У цей момент він отримав наказ повернути башту танку в бік багатоповерхівки та вистрілити в неї.

Окупант наказ виконав та влучив у квартиру на 10-му поверсі — майже повністю її зруйновав. Людей у цей момент всередині не було. Того ж дня, 26 лютого, танк куликова та щьоткіна знищили, а їх обох взяли в полон.

24 травня обом танкістам вручили підозру в порушенні правил війни. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.