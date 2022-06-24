Прокуратура завершила розслідування у справі про захоплення держвлади Януковичем

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Прокуратура завершила досудове розслідування у справі про захоплення державної влади експрезидентом Віктором Януковичем та пособництві в цьому колишнім заступником мністра юстиції Володимиром Богатирем.

Слідством встановлено, що у вересні-жовтні 2010 року згадані фігуранти та група інших осіб захопили державну владу, що призвело до незаконного збільшення обсягу владних повноважень.

Оскільки колишні високопосадовці тривалий час переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось Державним бюро розслідувань за заочною процедурою.

Наразі стороні захисту дали доступ до матеріалів досудового розслідування, після чого обвинувальний акт скерують до суду.