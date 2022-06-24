Парламент Болгарії вирішив скасувати вето на євроінтеграцію Північної Македонії. Але висунув певні умови

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Alicia Fagerving / Wikipedia

Парламент Болгарії проголосував за скасування вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії. Там погодилися надати дозвіл на продовження перемовин, якщо македонці виконають певні умови.

Про це повідомляє Болгарське національне телебачення.

За це рішення проголосували 170 депутатів, 37 виступили проти.

Подальші перемовини із ЄС та Північною Македонією доручили вести уряду. Депутати наголосили, що готові зняти вето, якщо Північна Македонія:

ефективно виконуватиме Договір про дружбу, добросусідство та співробітництво від 2017 року;

закріпить у Конституції країни права болгар нарівні з іншими народами.

На виконання цих пунктів ЄС повинен надати власні гарантії. У Болгарії підтримали французький план врегулювання суперечки з Північною Македонією, який передбачає включення болгар у Конституцію країни та виконання всіх пунктів договору про добросусідство. Водночас там наголошують, що всі ці перемовини та документи не можна тлумачити як визнання болгарами македонської мови.

У чому полягає конфлікт?

Приєднання Північної Македонії до ЄС та НАТО супроводжується конфліктами із сусідами — Грецією та Болгарією. Спочатку Греція виступала проти назви цієї країни, вважаючи, що Македонією може називатися лише грецький регіон. Зрештою у 2018 році македонці змінили назву на Північна Македонія і Греція розблокувала вступ країни в НАТО.

Але після цього Болгарія почала блокувати вступ Північної Македонії в ЄС. Македонія отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2005 році, але відтоді через блокування сусідів так і не почала перемовини про вступ. У Болгарії вважають, що в Північній Македонії проводять «антиболгарську ідеологію» та заперечують історичні звʼязки з болгарами. Там вважають, що македонські історичні національні герої були болгарами, а македонська мова є болгарською.