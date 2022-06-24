В Україні не рекомендують починати купальний сезон у сімох областях — перелік

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Гусаков Вячеслав / УНІАН

Українські рятувальники рекомендують у сімох областях не розпочинати купальний сезон через вибухонебезпечні предмети.

Про це під час брифінгу у пʼятницю, 24 червня, заявив пресофіцер Державної служби із надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

«Ми не рекомендуємо виходити на відпочинок біля водойм на Київщині, Сумщині, Донеччині, Чернігівщині, Одещині, Харківщині та Миколаївщині. Ми наполегливо радимо громадянам не виходити на водойми, аж допоки не буде очищено територію», — заявив Олександр Хорунжий.

Наразі рятувальники та піротехніки працюють над тим, щоб очистити акваторії. Вже очистили близько 33 гектарів акваторій — на Київщині, Сумщині, на Запоріжжі, Миколаївщині. Піротехніки знешкодили 664 вибухонебезпечні предмети.

На сьогодні в Україні місцева влада визначила 240 місць відпочинку на водних об’єктах, з них 194 мають пляж. Не розпочали купальні сезони ті області, які деокуповані, або де проходять бойові дії. Місто Київ також не відкриває пляжі.